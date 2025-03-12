С начала СВО Татарстан направил 36 млрд рублей на решение задач спецоперации

Фото: gossov.tatarstan.ru

С начала спецоперации Республика Татарстан выделила 36 млрд рублей на поддержку фронта. Об этом сегодня на выездном заседании Президиума Госсовета РТ рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей является первоочередной задачей для органов государственной власти нашей республики. Об этом в частности было подчеркнуто на встрече Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом РФ Владимиром Путиным», – отметил Фарид Мухаметшин.

С первого дня СВО Татарстан подключился к помощи военнослужащим и их семьям. Большая работа проделана по гуманитарной линии, поддержке фронта и жителей прифронтовых городов. В 2022 году Татарстан взял шефство над Лисичанском, а позднее и над городом Рубежное.

«На решение задач спецоперации по всем направлениям республикой уже направлено свыше 36 млрд рублей. Задачи по формированию личного состава Вооруженных сил, поддержке военнослужащих и их близких, решаются на уровне муниципалитетов республики», – заявил Председатель Госсовета РТ.