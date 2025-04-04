С начала СВО россияне пожертвовали более 22 млрд рублей на нужды военных

С начала проведения специальной военной операции граждане России направили свыше 22 млрд рублей в качестве пожертвований для поддержки военнослужащих. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Народного фронта, организации, координирующей акцию «Все для Победы!», помощь была оказана 510 воинским частям.

«По последним данным, жителями России пожертвовано 22,2 млрд рублей. Только за последний месяц Народный фронт передал более тысячи коптеров, 580 единиц средств радиоэлектронной борьбы и 279 генераторов. За все время сборов помощь получили 510 подразделений», – сказал собеседник агентства.

Начиная с июня 2022 года Народным фронтом было приобретено и доставлено бойцам более 12 тыс. квадрокоптеров, 14 тыс. радиостанций, свыше 10 тыс. биноклей, прицелов и монокуляров, 230 квадроциклов, 24 тыс. бронежилетов, 4 тыс. генераторов и 78 тыс. аптечек.