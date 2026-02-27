С начала СВО потребкооперативы РТ оказали гуманитарную помощь на 123 млн рублей

С начала СВО организации потребительской кооперации Татарстана оказали гуманитарную помощь на 123 млн рублей. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на собрании потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Сотрудники и ветераны освоили изготовление маскировочных сетей, окопных свечей и других необходимых бойцам предметов», – сказал он.

По словам Шаймарданова, благодаря собственным базам потребкооперации обеспечены прием, обработка, хранение и доставка гуманитарной помощи от районных организаций и поставщиков.

«Особое внимание уделяется поддержке семей участников спецоперации», – подчеркнул он.