С начала СВО Пестречинский район отправил бойцам почти 30 тонн гуманитарной помощи

Пестречинский район активно поддерживает своих земляков, которые находятся в зоне СВО. С начала проведения спецоперации жители вместе с администрацией района отправили почти 30 тонн гуманитарного конвоя. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

В январе прошлого года в Пестрецах состоялась отправка 20 тонн гумпомощи. Сбор был организован в Доме детского творчества, а также в храме святителя Николая Чудотворца в Куюках. Груз был объединен, после чего фура с собранной помощью отправилась в зону СВО.

Фото: Администрация Пестречинского района

В сборе гуманитарки также участвовали школы и детские сады района, отдел образования и другие организации. Было собрано более 100 коробок, пять мешков с канистрами, две печки, 4 тонны перловой крупы. Дети из района написали для солдат письма.

В декабре 2023 года из Пестречинского района бойцам СВО, а также жителям Лисичанска было отправлено 3,5 тонн груза. Сначала машина отправилась на сборный пункт Казани, а уже из столицы республики уехала в подшефный Татарстану город. В середине декабря была еще одна отправка помощи, в том числе и строительных материалов. Помощь оказали более 90 предприятий и организаций района из разных сел и деревень, а также «серебряные волонтеры», которые занимаются изготовлением окопных свечей и маскировочных сетей.

Фото: Администрация Пестречинского района

В администрации Пестречинского района отметили, что движение «серебряных волонтеров» с первых дней СВО активно участвует в сборе гуманитарной помощи, изготавливают маскировочные сети и парафиновые свечи.

В марте 2024 года неравнодушным жителям Пестречинского района удалось собрать 2,5 тонн груза, в который вошли продукты питания, медикаменты и хозяйственные товары. В апреле тогда еще глава Пестречинского района Ильхам Кашапов побывал в зоне проведения специальной военной операции. Совместно с делегацией района он встретился с офицерами и мобилизованными района в Сватовском и Херсонском направлениях. Ребятам доставили гуманитарный груз весом 2,5 тонны, генератор, продукты питания, хозяйственные товары, медикаменты, маскировочные сети и 2 автомобиля Chevrolet Niva.

В июле текущего года в Пестрецах состоялась очередная отправка партии гуманитарной помощи. Землякам на передовую отправили хозтовары и продукты питания, а также адресные посылки для бойцов.

В акции «Помощь рядом» по сбору гуманитарной помощи приняли участие образовательные учреждения района, а также потребительский кооператив Пестречинского района, Казанский жировой комбинат и другие организации.

Союз советских офицеров и «серебряные волонтеры» района передали бойцам 34 маскировочные сети и три костюма, а также более 70 окопных свечей. В погрузке также приняли участие руководитель района Раис Сулейманов, представители исполкома, участники движений «ЮНАРМИЯ» и «Форпост», активисты и волонтеры района. Гуманитарную помощь доставили бойцам в направлении населенного пункта Сватово ДНР.