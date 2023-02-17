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«С начала СВО отправили 937 тонн»: новый груз ушёл из Татарстана в Лисичанск
Сегодня на складе по сбору гуманитарной помощи в Казани региональное отделение «Единой России» совместно с движением «Ярдәм янәшә» подготовили к отправке груз в Лисичанск.
В фуры погрузили медикаменты, бытовую химию, предметы первой необходимости. Кроме того, в Лисичанск отправят стройматериалы. Подробнее об оказании гуманитарной помощи рассказал руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.
«На сегодняшний день под эгидой партии уже отправлено 937 тонн гуманитарного груза. Работа продолжается, вся республика активно участвует в сборах. В Лисичанск завтра отправится больше 105 тонн гуманитарной помощи. Отдельно хотел бы поблагодарить депутата Государственной думы Ирека Богуславского, он не раз помогал мобилизованным и жителям Лисичанска. С этой колонной он отправляет 20 тонн бытовой химии. Депутаты Госсовета РТ не стоят в стороне. Например, Радик Гайзатуллин отправил специальные свечи для наших мобилизованных бойцов», – сказал он.
Отдельно Самигуллин отметил районы Татарстана, в которых для отправки в Лисичанск собрали посуду, генераторы, крупы. Он также удостоил вниманием школьников Кировского района Казани, которые написали огромное количество писем для военнослужащих в зоне СВО, приложив к ним сладкие подарки.
Корреспонденту «Татар-информа» удалось поговорить с одним из волонтеров, который занимается погрузкой и помогает сортировать вещи на складе. О работе своей команды рассказал руководитель казанского отделения «Молодая гвардия» Руслан Шигабутдинов.
«Мы приняли участие в погрузке фур в преддверии 23 февраля. Вчера, например, мы помогали складировать на палеты груз, а сегодня их загружаем для отправки. Победа будет за нами!» – сказал он.
Сформированная колонна отправится в Лисичанск завтра утром.
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