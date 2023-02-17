«С начала СВО отправили 937 тонн»: новый груз ушёл из Татарстана в Лисичанск

Сегодня на складе по сбору гуманитарной помощи в Казани региональное отделение «Единой России» совместно с движением «Ярдәм янәшә» подготовили к отправке груз в Лисичанск.

В фуры погрузили медикаменты, бытовую химию, предметы первой необходимости. Кроме того, в Лисичанск отправят стройматериалы. Подробнее об оказании гуманитарной помощи рассказал руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день под эгидой партии уже отправлено 937 тонн гуманитарного груза. Работа продолжается, вся республика активно участвует в сборах. В Лисичанск завтра отправится больше 105 тонн гуманитарной помощи. Отдельно хотел бы поблагодарить депутата Государственной думы Ирека Богуславского, он не раз помогал мобилизованным и жителям Лисичанска. С этой колонной он отправляет 20 тонн бытовой химии. Депутаты Госсовета РТ не стоят в стороне. Например, Радик Гайзатуллин отправил специальные свечи для наших мобилизованных бойцов», – сказал он.

Отдельно Самигуллин отметил районы Татарстана, в которых для отправки в Лисичанск собрали посуду, генераторы, крупы. Он также удостоил вниманием школьников Кировского района Казани, которые написали огромное количество писем для военнослужащих в зоне СВО, приложив к ним сладкие подарки.

Корреспонденту «Татар-информа» удалось поговорить с одним из волонтеров, который занимается погрузкой и помогает сортировать вещи на складе. О работе своей команды рассказал руководитель казанского отделения «Молодая гвардия» Руслан Шигабутдинов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы приняли участие в погрузке фур в преддверии 23 февраля. Вчера, например, мы помогали складировать на палеты груз, а сегодня их загружаем для отправки. Победа будет за нами!» – сказал он.

Сформированная колонна отправится в Лисичанск завтра утром.