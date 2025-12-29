С начала СВО из Набережных Челнов отправлено 50 конвоев шефской помощи

В последний понедельник 2025 года мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании подвел итоги года.

В первую очередь глава города начал доклад с темы 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот юбилей служит напоминанием о героизме и стойкости нашего народа, а также способствует объединению граждан в стремлении сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям, проявляя ежедневную заботу о наших ветеранах», – сказал Наиль Магдеев.

По словам мэра, сегодня около 5 тысяч уроженцев Набережных Челнов самоотверженно выполняют воинский долг в зоне СВО.

С начала специальной военной операции из города отправлено 50 конвоев шефской и гуманитарной помощи общим весом 1,5 тысячи тонн.

У военнослужащих – участников СВО за это время родилось 69 детей: 35 мальчиков и 34 девочки.

Около 400 обращений приняли в Городском совете ветеранов СВО. Это обращения от мужчин, которые уже вернулись с передовой. По данным мэрии, 90% этих вопросов уже решены.