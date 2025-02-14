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СВО 14 февраля 2025 16:25

С начала СВО больше 17 тысяч бойцов прошли медицинскую реабилитацию в Татарстане

С 2022 года было зафиксировано 17,6 тыс случаев оказания реабилитационной помощи участникам специальной военной операции. Об этом сегодня в Общественной палате РТ на обсуждении итогов работы над общественными целями, поставленными перед Министерством здравоохранения РТ в 2024 году, рассказал главный внештатный специалист минздрава РТ по медицинской реабилитации Резеда Бодрова.

«В 2024 году более десяти тысяч участников СВО прошли медицинскую реабилитацию. Если говорить о всем периоде проведения спецоперации, с 2022 года было зафиксировано 17,6 тыс случаев оказания реабилитационной помощи участникам специальной военной операции», – рассказала Резеда Бодрова.

Минздрав участвует в проекте по формированию публичных целей, которые определяют жители республики, с 2018 года. При определении ключевых направлений министерства на прошедший год, было запущено голосование, участие в котором приняли более восьми тысяч человек. В итоге было определено пять публичных целей и задач.

#спецоперация #минздрав рт #Общественная палата РТ
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