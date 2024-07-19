Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С начала СВО более 500 бойцов и их близких получили бесплатную юрпомощь в РТ
С начала специальной военной операции бесплатную юридическую помощь в Татарстане получили более 500 военнослужащих и членов их семей. Об этом заявил министр юстиции республики Рустем Загидуллин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проведение специальной военной операции скорректировало деятельность государства. Сегодня в республике все органы государственной и муниципальной власти нацелены на максимальную помощь участникам СВО и членам их семей. Всего в течение прошлого года участниками государственной системы БЮП правовая помощь оказана 286 участникам СВО и их близким, в I полугодии текущего года — 310», — отметил министр на круглом столе, посвященном организации межведомственного взаимодействия для оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей.
Загидуллин напомнил, что закон о предоставлении бесплатной юридической помощи бойцам и их близким был принят в июле 2023 года. Часто причиной обращения становятся денежное довольствие, выплаты в соответствии с законодательством, льготы, социальные гарантии и компенсации, а также вопросы установления и оспаривания отцовства (материнства) и взыскания алиментов.
По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике было создано Государственное юридическое бюро, которое в том числе оказывает юридическую помощь военнослужащим и членам их семей. Каждый четверг юристы организации проводят приемы граждан на площадке филиала фонда «Защитники Отечества».
Обратиться за квалифицированной юридической помощью можно по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, дом 124, корпус 2, а также по телефонам 8 (843) 598-40-55; 8 (843) 598-40-46; 8 (843) 598-40-53.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»