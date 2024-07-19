С начала СВО более 500 бойцов и их близких получили бесплатную юрпомощь в РТ

Рустем Загидуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала специальной военной операции бесплатную юридическую помощь в Татарстане получили более 500 военнослужащих и членов их семей. Об этом заявил министр юстиции республики Рустем Загидуллин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведение специальной военной операции скорректировало деятельность государства. Сегодня в республике все органы государственной и муниципальной власти нацелены на максимальную помощь участникам СВО и членам их семей. Всего в течение прошлого года участниками государственной системы БЮП правовая помощь оказана 286 участникам СВО и их близким, в I полугодии текущего года — 310», — отметил министр на круглом столе, посвященном организации межведомственного взаимодействия для оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

Загидуллин напомнил, что закон о предоставлении бесплатной юридической помощи бойцам и их близким был принят в июле 2023 года. Часто причиной обращения становятся денежное довольствие, выплаты в соответствии с законодательством, льготы, социальные гарантии и компенсации, а также вопросы установления и оспаривания отцовства (материнства) и взыскания алиментов.

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике было создано Государственное юридическое бюро, которое в том числе оказывает юридическую помощь военнослужащим и членам их семей. Каждый четверг юристы организации проводят приемы граждан на площадке филиала фонда «Защитники Отечества».

Обратиться за квалифицированной юридической помощью можно по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, дом 124, корпус 2, а также по телефонам 8 (843) 598-40-55; 8 (843) 598-40-46; 8 (843) 598-40-53.