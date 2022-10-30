С начала спецоперации российские военные сбили 327 самолетов и 2,3 тыс. беспилотников

С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. Только за прошедшие сутки было уничтожено 14 украинских беспилотников, сообщили в ведомстве.

Кроме того, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, а также 878 боевых машин реактивных систем залпового огня. Из строя выведено 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники.

Напомним также, что ранее Минобороны РФ назвало нападение с применением летательных и надводных беспилотных аппаратов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, которое произошло минувшим утром, терактом. По данным ведомства, в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

Военную спецоперацию Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.