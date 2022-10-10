С начала спецоперации на Украине треть россиян стала бережливее

В России число сторонников стратегии «тратить больше» с марта 2022 года снизилось более чем на треть. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса SuperJob.

«Рассказывая о личной финансовой стратегии, 46% россиян признались, что с начала специальной военной операции стараются больше экономить, 9%, наоборот, больше тратят. 28% россиян не меняли свою личную финансовую стратегию», — отмечают аналитики сервиса.

Сторонников увеличения трат оказалось больше всего среди респондентов моложе 34 лет. Сейчас ситуация примерно соответствует той, что была в январе 2021 года, в разгар пандемии коронавируса.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, опираясь только на российские источники. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября.