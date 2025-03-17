С начала спецоперации к омбудсмену в РТ поступило 7,7 тыс. обращений от бойцов и их семей

За три года проведения специальной военной операции к омбудсмену Татарстана поступило 7,7 тыс. обращений от бойцов и их семей.

В время прямого эфира, который проходил на официальной странице Правительства Татарстана при поддержке Центра управления регионом, омбудсмен Республики Татарстан Сария Сабурская рассказала о наиболее частых вопросах, с которыми бойцы обращаются, а также о том, как изменились тематика и характер поступающих запросов за это время.

По словам Сабурской, сейчас наиболее частыми вопросами являются признание статуса ветерана СВО, предоставление выплат и мер поддержки бойцам и их семьям.

Отдельную категорию обращений составляют запросы о розыске пропавших без вести.

«В прошлом году к нам поступило около тысячи обращений. Мы аккумулируем все обращения и отвечаем и оказываем содействие на каждое. Обращения принимаются через порталы “Забота о своих” и “Инцидент-менеджмент”, систему “Народный контроль”, горячую линию и другие ресурсы. Как правило, одно обращение включает в себя несколько вопросов. Мы тщательно отрабатываем каждый из них», – рассказала Сария Сабурская.

Для эффективной обработки заявлений в республике создали отлаженный механизм взаимодействия с военными комиссариатами, военной прокуратурой Казанского гарнизона, органами муниципальной власти, фондом «Защитники Отечества», Министерством обороны РФ, федеральным омбудсменом и другими ведомствами.

На горячую линию, организованную Аппаратом Уполномоченного в конце февраля, за пять часов работы поступило 75 звонков от жителей Татарстана.

В завершение Сария Сабурская напомнила, какие данные необходимо указать при подаче заявления Уполномоченному по правам человека: полное имя военнослужащего, номер части, полк, позывной, дату и место последнего выхода на связь, информацию о прохождении лечения и получении выплат.

Если же бойцу отказали в выплатах, то необходимо приложить подтверждающий документ с указанием причин отказа.