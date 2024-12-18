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С начала спецоперации Госдума приняла 124 закона по поддержке участников СВО
С начала спецоперации Госдума одобрила 124 закона, направленных на поддержку ее участников и их семей. Из этого числа 12 законопроектов были утверждены в ходе осенней сессии 2024 года, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Безусловный приоритет [для депутатов], как и ранее, – поддержка участников специальной военной операции и их семей», – цитирует его слова ТАСС.
Володин указал, что с начала спецоперации было принято в общей сложности 124 закона в данной области, из которых 33 были одобрены в течение текущего года и 12 в рамках осенней сессии.
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