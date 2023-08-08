С начала сезона в Татарстане утонули 47 человек, из них трое детей

С начала купального сезона в Татарстане утонули 47 человек, в том числе трое детей. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, основной причиной этих трагедий является купание в необорудованных местах и несоблюдение требований безопасности.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности на водных объектах.

Чтобы избежать трагедии, необходимо купаться только в оборудованных местах. Кроме того, после долгого нахождения на солнце быстро в воду заходить нельзя, потому что температура воды ниже температуры воздуха, и возможно появление судорог.

Также запрещено употреблять спиртные напитки возле воды. Нужно следить за детьми, которые ни в коем случае не должны находиться в воде без взрослых.

В пресс-службе ведомства отметили, что штраф за купание в необорудованном месте возле запрещающего аншлага составляет от 1000 до 1500 рублей. С начала купального сезона выявлено 34 таких нарушения.

«При выходе на воду на сапбордах рекомендуется надевать спасательные жилеты, а перед выходом на воду на маломерном судне сначала необходимо посмотреть прогноз погоды, и не надо забывать, что при нахождении на беспалубном маломерном судне длиной не более 4 метров все пассажиры должны быть в спасательных жилетах, в том числе и дети до 12 лет. При отсутствии спасательных жилетов на судне, подлежащем регистрации, на судоводителя налагается штраф до 20000 рублей», – рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.