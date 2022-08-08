С начала сезона в Татарстане 450 раз горела сухая трава

С начала года в Татарстане зарегистрировано 457 загораний сухой травы. Общая площадь возгорания составила более 15 гектаров.

В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что поджигание травы – под запретом, и всех владельцев или арендаторов сельхозугодий ожидает ответственность за сжигание стерни, пожнивных остатков и сухой травы.

В России сжигание травы запрещено круглогодично: соответствующее постановление Правительства РФ вышло 10 ноября 2015 года, оно запретило выжигать сухую траву на землях сельхозназначения и землях запаса, а также в полосах отвода автодорог и железных дорога, путепроводов и продуктопроводов.

Рост подобных пожаров связан с умышленным нарушением требований пожарной безопасности со стороны хозяев сельхозугодий. Во всех случаях «сельхозпалов» – возгораний на полях – ГУ МЧС России по РТ направляет запросы в местные отдела Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии РТ, а также в районные исполкомы и полицию, чтобы установить нарушителя.

Что касается самой ответственности: в ведомстве напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности для граждан предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей без образованного юрлица – от 40 до 60 тысяч рублей, и для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение стало причиной крупного пожара, который привел к человеческим жертвам, то тогда нарушители также привлекаются и к уголовной ответственности. Во время сжигания сухой травы могут загореться и различные хозяйственные постройки, другие строения.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Предотвратить беду всегда легче, чем бороться с её последствиями. Не секрет, что почти все травяные палы происходят по вине человека. Зачастую выжигание травы проводится умышленно для сельскохозяйственных целей. Но и такие палы очень часто выходят из-под контроля, распространяются на большие расстояния, нанося огромный ущерб. То же касается и несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности – причиной пожара может стать брошенная незатушенная сигарета или забытый костер», – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Силой ветра огонь очень быстро распространяется по всем направлениям, что может привести к уничтожению жилых строений, гибели людей и нарушению экосистем – особенно сейчас, когда на территории республики установилась достаточно теплая и ветреная погода.

В ведомстве отметили, что согласно постановлению Правительства РФ, вступившему с 1 марта 2017 года, со дня схода снежного покрова до того, как установится устойчивая дождливая осенняя погода, органы власти, различные организации, учреждения и предприниматели, а также граждане, владеющие прилегающей к лесу территорией, должны очищать ее от сухой травы, пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой не менее полуметра.

По закону, выжигать сухую траву можно только в безветренную погоду при условии, что участок для выжигания находится не ближе 50 метров от ближайщего объекта и что территория вокруг этого участка очищена от горючих материалов в радиусе 25-30 метров. Также на территории, где планируется сжечь сухую траву, не должен действовать особый противопожарный режим, а участвующие в выжигании травы, должны иметь первичные средства пожаротушения.

Таким образом, для каждого основным приоритетом должна стать пожарная безопасность – не стоит жалеть ради этого ни средств, ни времени.

ГУ МЧС России по РТ в очередной раз напоминает, что обязанность по обеспечению пожарной безопасности на той или иной территории возлагается на ее собственников или арендаторов. Жители республики должны делать все, что от них зависит: обкосить придомовые территории, а скошенную траву немедленно убрать вместе с сухой травой, листвой и мусоров вокруг строений. Все имеющиеся первичные средства пожаротушения: огнетушители, бочки с водой и ящики с песком – держать в доступном месте.