С начала сезона в РТ зафиксировали 3 случая клещевого энцефалита

С начала сезона в Татарстане зарегистрировали 3 случая клещевого энцефалита, а также 23 случая клещевого боррелиоза. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

19% клещей, по данным Роспотребнадзора, инфицированы боррелиозом. Клещевым вирусным энцефалитом заражены 0,4% клещей.

«Сезон клещевых инфекций начался в республике в марта. С начала сезона по поводу присасывания клещей обратились 7546 татарстанцев. Это на 32% меньше, чем в прошлом году», – рассказала Авдонина.

85% случаев укусов случились, когда жители региона посещали леса и дачные участки.