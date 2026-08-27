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Происшествия 27 августа 2026 10:16

С начала сезона в РТ зафиксировали 3 случая клещевого энцефалита

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С начала сезона в Татарстане зарегистрировали 3 случая клещевого энцефалита, а также 23 случая клещевого боррелиоза. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

19% клещей, по данным Роспотребнадзора, инфицированы боррелиозом. Клещевым вирусным энцефалитом заражены 0,4% клещей.

«Сезон клещевых инфекций начался в республике в марта. С начала сезона по поводу присасывания клещей обратились 7546 татарстанцев. Это на 32% меньше, чем в прошлом году», – рассказала Авдонина.

85% случаев укусов случились, когда жители региона посещали леса и дачные участки.

#клещевой боррелиоз #клещевой энцефалит #Роспотребнадзор по РТ
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