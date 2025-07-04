news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 июля 2025 11:39

С начала сезона в больницы РТ из-за укусов клещей обратились почти 8 тысяч человек

Читайте нас в
Телеграм

С начала сезона в больницы Татарстана из-за присасывания клещей обратились 7737 человек, из них 1961 ребенок. Показатели не превышают средний многолетний уровень. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей Казани – 2677 человек, Набережных Челнов – 823 случая, Нижнекамского района – 533 случая.

Зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Заражение произошло на отдыхе в лесу в Башкирии.

Противоклещевыми обработками охвачена площадь 2961,9 га, что составляет 106% от плана. Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 13993 человека – это 92,2% от запланированного к вакцинации количества, отметили в ведомстве.

#Роспотребнадзор РТ проверка #клещи #клещевой боррелиоз #клещевой энцефалит
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025
Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

3 июля 2025