С начала сезона в больницы РТ из-за укусов клещей обратились почти 8 тысяч человек

С начала сезона в больницы Татарстана из-за присасывания клещей обратились 7737 человек, из них 1961 ребенок. Показатели не превышают средний многолетний уровень. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей Казани – 2677 человек, Набережных Челнов – 823 случая, Нижнекамского района – 533 случая.

Зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Заражение произошло на отдыхе в лесу в Башкирии.

Противоклещевыми обработками охвачена площадь 2961,9 га, что составляет 106% от плана. Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 13993 человека – это 92,2% от запланированного к вакцинации количества, отметили в ведомстве.