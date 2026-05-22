С начала сезона в больницы РТ из-за укусов клещей обратились две тысячи человек

На сегодняшний день в больницы Татарстана с укусами клещей обратились 2029 человек. Среди них 457 детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано среди жителей Казани – 502 случая, дальше идут Альметьевский район – 218 случаев и Набережные Челны – 214 обращений.

Случаи заражения клещевыми инфекциями не зарегистрированы. Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачены 9950 человек, что составляет 72% от плана, отметили в Роспотребнадзоре.