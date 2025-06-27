С начала сезона в больницы РТ из-за укусов клещей обратились более 7 тысяч человек

С начала сезона в татарстанские больницы по поводу укусов клещей обратились 7 149 человек , из них 1 852 — дети.

Как сообщает Роспотребнадзор по РТ, наибольшее число обращений зафиксировано среди жителей:

Казани – 2 403 человека;

Набережных Челнов – 803 случая;

Нижнекамского района – 512 случаев.

Выявлено два случая клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Заражение произошло после отдыха в лесу на территории Республики Башкортостан .

Противоклещевые обработки проведены на площади 2 961,9 га , что составляет 106% от запланированного. Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 11 673 человека , это составляет 76,9% от запланированного показателя.