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Новости Татарстана и Казани
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С начала сезона с улиц Казани вывезли около 75 тыс. тонн снега
С начала сезона с улиц Казани вывезено уже почти 75 тыс. тонн снега на снегоплавильные станции. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Сегодня утром к уборке дорог подключились 293 единицы техники. Позднее их сменили 610 дорожных рабочих и 341 единица техники. Они продолжают очистку улиц, вывоз снега и обработку дорог противогололедными материалами.
Напомним, что только за 28 ноября на снегоплавильные пункты было отправлено 8,8 тыс. тонн снега.
Фото: https://t.me/kvb_kzn
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