С начала сезона с улиц Казани вывезли около 75 тыс. тонн снега

С начала сезона с улиц Казани вывезено уже почти 75 тыс. тонн снега на снегоплавильные станции. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Сегодня утром к уборке дорог подключились 293 единицы техники. Позднее их сменили 610 дорожных рабочих и 341 единица техники. Они продолжают очистку улиц, вывоз снега и обработку дорог противогололедными материалами.

Напомним, что только за 28 ноября на снегоплавильные пункты было отправлено 8,8 тыс. тонн снега.

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