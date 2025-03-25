С начала сезона ОРВИ в Татарстане отправили на карантин 191 класс в 87 школах

С начала сезона ОРВИ в Татарстане частично приостановлена работа 191 класса в 87 школах, одна школа в Рыбно-Слободском районе закрыта полностью. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

На школьных фильтрах было выявлено и отстранено от занятий 37 039 учеников и 1780 учителей с повышенной температурой или признаками ОРВИ.

Согласно данным ведомства, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Татарстане с 17 по 23 марта 2025 года снизился на 8% по сравнению с предыдущей неделей и оказался на 21,8% ниже эпидпорога.

Среди выявленных вирусов доля гриппа составила 62,4%. В числе негриппозных инфекций чаще всего встречаются РС-вирусы и риновирусы.