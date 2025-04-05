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Происшествия 5 апреля 2025 09:58

С начала сезона на дорогах Казани пострадали четыре мотоциклиста и один питбайкер

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С начала сезона на дорогах Казани пострадали четыре мотоциклиста и один питбайкер

С начала сезона в Казани зафиксировано шесть ДТП с участием мотоциклистов и одно — с питбайкером. Пострадали пять человек: четверо мотоциклистов и один питбайкер.

Согласно статистике Госавтоинспекции, в прошлом году в столице Татарстана было зарегистрировано 197 аварий с участием мотоциклов и 15 — с использованием питбайков и эндуро. В этих инцидентах травмы получили 80 человек, а три случая закончились летальным исходом.

Госавтоинспекция Казани напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

#мотоциклист дтп #госавтоинспекция казани #статистика
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