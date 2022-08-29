С начала сезона клещи покусали восемь тысяч татарстанцев

С начала эпидемического сезона в больницы Татарстана обратились чуть более восьми тысяч человек после укуса клещей. Это число в 1,6 раза больше аналогичного показателя за прошлый год, а также выше среднемноголетнего уровня в 1,3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Что примечательно, случаи укусов клещей зарегистрированы во всех районах республики, кроме Апастовского. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Казани (почти две тысячи случаев), Набережных Челнах (около 1,4 тысячи) и в Альметьевском районе (769 случаев).

Всего в этом году специалисты исследовали почти 1,8 тысячи клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 558 из всех исследованных.

Противоклещевые обработки проведены в республике на площади более двух тысяч гектаров. Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита получили почти четыре тысячи человек, в том числе 545 детей.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре напоминают, что, помимо прививки, в качестве профилактики надо носить закрытую одежду и использовать защитный спрей, если вы собираетесь на отдых на природу. Если же вас укусил клещ, то следует сразу обратиться в больницу. Если такой возможности нет, то уберите клеща самостоятельно, и обработайте место укуса.