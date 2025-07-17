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Общество 17 июля 2025 11:30

С начала сезона четверо жителей Татарстана заболели клещевым боррелиозом

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С начала сезона в Татарстане зарегистрировано четыре случая иксодового клещевого боррелиоза. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

В 2025 году также зафиксировали один случай клещевого энцефалита. Заражение произошло на отдыхе в лесу в Башкирии.

Всего в больницы республики из-за присасывания клещей обратились 8666 человек, из них 2131 ребенок. Показатели не превышают средний многолетний уровень.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей Казани – 3118 человек, Набережных Челнов – 853 случая, Нижнекамского района – 571 случай.

Противоклещевыми обработками охвачена площадь 2961,9 га, что составляет 106% от плана. Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 13993 человека – это 92,2% от запланированного к вакцинации количества, отметили в ведомстве.

#Роспотребнадзор РТ проверка #клещи #клещевой энцефалит #укусы клещей #клещевой боррелиоз
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