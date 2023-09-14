Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С начала сентября из-за наезда электросамокатчиков в Москве пострадали 11 детей
С начала сентября в Москве в результате наезда взрослыми водителями электросамокатов пострадали 11 детей-пешеходов. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.
В связи с этим автоинспекторы призывают к строгому соблюдению ПДД, передвигаясь на средствах индивидуальной мобильности.
По данным ведомства, количество ДТП с участием детей увеличивается в августе-сентябре, когда подростки после продолжительного летнего отдыха теряют навыки, связанные с безопасным поведением на дороге, и им требуется дополнительная адаптация к транспортной среде.
Например, в Казани в период с августа по сентябрь 2022 года произошло 19 ДТП, в которых 19 детей получили ранения. Доля таких ДТП от общего количества зарегистрированных в течение года составляет 23%.
За 8 месяцев 2023 года на дорогах города Казани зарегистрировано 93 ДТП с участием детей, в которых 100 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.
В ведомстве в очередной раз напоминают: на дорогах необходимо быть предельно внимательными и осторожными.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа