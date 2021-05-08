С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявлены более 2 тыс. свалок

С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане обнаружены более 2 тыс. несанкционированных свалок, из которых 76% уже ликвидированы. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Всего за этот период выявлено около 3 тыс. нарушений, сумма штрафов составила более 7 млн рублей.

В сфере обращения с отходами в Казани зафиксировано 208 нарушений, к административной ответственности привлечены 22 юридических, 58 должностных лиц и 28 граждан. Что касается муниципальных районов, то большинство из них оперативно реагируют на выявляемые нарушения. Всего районами в ходе акции на полигоны вывезено более 280 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, задействовано более 500 тыс. человек, посажено более 350 тыс. деревьев и кустарников.

Продолжаются авиаоблеты территории республики. На сегодня проинспектировано 22 района. Было выявлено 930 нарушений, большинство — мусорные свалки. По всем случаям ведется оперативная работа, возбуждаются административные дела, которые впоследствии могут переквалифицироваться в уголовные, подчеркнул докладчик.

Также традиционно проведены комиссионные объезды полосы отвода железной дороги по маршруту следования Казань — Высокая Гора — Восстание — Свияжск. Всего обследовано более 50 км. С участием Росприроднадзора, администрации, представителей Горьковской железной дороги зафиксировано свыше 100 нарушений, основная доля которых это мусор.

С начала двухмесячника в уборке территорий участвовали более 800 тыс. человек. Самыми активными стали жители Казани, Набережных Челнов, Бугульминского, Лаишевского и Высокогорского районов, передает пресс-служба Президента РТ.