С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявлено более тысячи свалок

С начала санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий населенных пунктов было выявлено 1 099 свалок, из которых 63% были ликвидированы. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил замминистра экологии и природных ресурсов Егор Тарнавский.

По его словам, не должным образом организована работа по ликвидации мусора в Нижнекамском, Алексеевском, Чистопольском, Азнакаевском, Мензелинском, Ютазинском районах, а также в Набережных Челнах и Казани. В качестве положительного примера докладчик привел администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, которая вовремя приводит территорию в порядок.

С 1 апреля выявлено более 1,5 тыс. нарушений, составлено 1 008 протоколов, включая 99 — на юридических, 313 — на должностных, 596 — на физических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила более 2,3 млн рублей. Однако некоторые районы еще не подключились к мероприятиям в полном объеме, среди них Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Кайбицкий, Лаишевский, Муслюмовский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Спасский, Тукаевский районы.

По словам Тарнавского, в целом в уборке парков, скверов и мест массового отдыха участвуют более 200 тыс. человек и 4 тыс. единиц спецтехники. Проводится очистка дорог, остановочных павильонов, посажено более 45 тысяч деревьев и кустарников. На полигоны вывезено более 104 тыс. кубометров твердых бытовых отходов.

С помощью авиации экологи обследовали территории 13 муниципальных образований РТ: Казань, Зеленодольский, Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский, Верхнеуслонский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Кукморский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Тюлячинский районы. За время облета зафиксировано около 600 нарушений, в основном мусорные свалки. Больше всего свалок обнаружено в Лаишевском районе РТ.

Информация о выявленных гражданами нарушениях поступает по всем каналам связи. Это СМИ, соцсети, горячая линия, интернет-приемная, электронная почта, «Народный контроль», «Школьный экопатруль». Всего с начала проведения двухмесячника поступило 511 обращений.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.