С начала Рамадана нуждающимся татарстанцам роздано 305 наборов продуктов

С начала месяца Рамадан в Татарстане передано нуждающимся 305 продуктовых наборов. Их получают многодетные семьи, люди с ОВЗ и пенсионеры. Об этом сообщает благотворительный фонд «Закят».

Акция проводится в рамках марафона «Рамадан — месяц добрых дел», которую организовало Духовное управление мусульман Татарстана. Наборы включают чай, финики, подсолнечное масло, муку, крупы, сахар, тушенку и другие продукты. Их собирают на средства, которые пожертвовали неравнодушные татарстанцы.

Подробнее о том, как присоединиться к проекту, можно узнать в телеграм-канале благотворительного фонда.