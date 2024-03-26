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С начала Рамадана нуждающимся татарстанцам роздано 305 наборов продуктов
С начала месяца Рамадан в Татарстане передано нуждающимся 305 продуктовых наборов. Их получают многодетные семьи, люди с ОВЗ и пенсионеры. Об этом сообщает благотворительный фонд «Закят».
Акция проводится в рамках марафона «Рамадан — месяц добрых дел», которую организовало Духовное управление мусульман Татарстана. Наборы включают чай, финики, подсолнечное масло, муку, крупы, сахар, тушенку и другие продукты. Их собирают на средства, которые пожертвовали неравнодушные татарстанцы.
Подробнее о том, как присоединиться к проекту, можно узнать в телеграм-канале благотворительного фонда.
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