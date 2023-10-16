С начала работы в РТ филиала фонда «Защитники Отечества» к ним обратились 3676 человек

В татарсанский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» с момента открытия обратилось более трех с половиной тясяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«С июня, когда был открыт наш фонд, к нам обратились 3676 человек. Мы решили 6 тысяч вопросов. В основном обращались действующие военнослужащие и члены их семей. Интересовались они в первую очередь вопросами, связанными с выплатами, а также получением удостоверений ветеранов боевых действий», — рассказала Удачина.