С начала работы на горячую линию по вопросам Covid-19 поступило почти 1,2 млн звонков

С 25 ноября 2020 года, первого дня работы горячей линии по вопросам Covid-19, на номер 122 поступило почти 1,2 миллиона звонков. Всех звонивших готовы проконсультировать более 50 операторов и телефонный робот Лилия.

Как уточняют в пресс-службе Минцифры РТ, чаще всего татарстанцы спрашивают о времени работ поликлиник и об анализах на коронавирус: где их можно сдать и когда забрать.

Кроме того, с 14 января прошлого года по номеру 122 жители республики могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Этой услугой уже воспользовались почти 30 тысяч татарстанцев.