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Происшествия 2 января 2025 11:02

С начала праздников в Татарстане произошло 32 пожара, один человек погиб

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В Татарстане с 29 декабря по 1 января произошло 32 пожара, на которых, к сожалению, погиб один человек, еще двое пострадали двое, а одного татарстанца удалось спасти.

«Татар-информ» рассказывал, что на пожаре в садовом товариществе в Тукаевском районе Татарстана случился пожар, где погиб 69-летний мужчина.

МЧС России предупреждает, чтобы новогодние праздники прошли безопасно важно соблюдать рекомендации:

  • покупайте только сертифицированные гирлянды и пиротехнику, и только в специализированных магазинах, а не на уличных лотках;
  • применяйте пиротехнику в строгом соответствии с инструкцией;
  • запрещено использовать пиротехнику ближе 30 метров от общественных зданий и жилых домов, а также ближе 500 метров от производственных зданий;
  • маленькие дети не должны оставаться одни;
  • не оставляйте работающие электроприборы, зажжённые свечи и готовящуюся еду без присмотра;
  • установите в доме пожарный извещатель и приобрети огнетушитель;
  • при пожаре звони 101.
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