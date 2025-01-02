С начала праздников в Татарстане произошло 32 пожара, один человек погиб

В Татарстане с 29 декабря по 1 января произошло 32 пожара, на которых, к сожалению, погиб один человек, еще двое пострадали двое, а одного татарстанца удалось спасти.

«Татар-информ» рассказывал, что на пожаре в садовом товариществе в Тукаевском районе Татарстана случился пожар, где погиб 69-летний мужчина.

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