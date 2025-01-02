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С начала праздников в Татарстане произошло 32 пожара, один человек погиб
В Татарстане с 29 декабря по 1 января произошло 32 пожара, на которых, к сожалению, погиб один человек, еще двое пострадали двое, а одного татарстанца удалось спасти.
«Татар-информ» рассказывал, что на пожаре в садовом товариществе в Тукаевском районе Татарстана случился пожар, где погиб 69-летний мужчина.
МЧС России предупреждает, чтобы новогодние праздники прошли безопасно важно соблюдать рекомендации:
- покупайте только сертифицированные гирлянды и пиротехнику, и только в специализированных магазинах, а не на уличных лотках;
- применяйте пиротехнику в строгом соответствии с инструкцией;
- запрещено использовать пиротехнику ближе 30 метров от общественных зданий и жилых домов, а также ближе 500 метров от производственных зданий;
- маленькие дети не должны оставаться одни;
- не оставляйте работающие электроприборы, зажжённые свечи и готовящуюся еду без присмотра;
- установите в доме пожарный извещатель и приобрети огнетушитель;
- при пожаре звони 101.
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