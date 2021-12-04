С начала пандемии волонтеры «Единой России» в РТ исполнили 21 тыс. заявок от жителей

Партия «Единая Россия» в Татарстане смогла вывести волонтерское движение на новый уровень, помогая жителям и медикам вместе справляться с последствиями пандемии коронавируса. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала член президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия», председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Она напомнила, что еще с весны прошлого года, когда страна и республика впервые столкнулись с пандемией, региональное отделение «Единой России» активизировало работу с волонтерскими объединениями ради помощи жителям, оказавшимся в непростой ситуации.

«Мы открыли наши волонтерские центры во всех муниципальных образованиях Татарстана, началась совместная работа с нашими волонтерами-медиками, с волонтерским центром „Мы вместе“. В целом по республике у нас заработали около 80 тыс. волонтеров. За прошедшее время партией было принято более 21 тыс. заявок — это просьбы о доставке продуктов, помощь маломобильным гражданам, людям в трудной жизненной ситуации, доставка лекарств и многое другое», — рассказала Захарова.

Она добавила, что партийцы тесно работали с поликлиниками и татарстанским Минздравом. Это позволило быстро и оперативно доставлять с помощью волонтеров льготные препараты всем нуждающимся жителям.

«Другой большой блок работы был связан с благотворительной помощью. Мы не только помогали с продуктами питания, членские взносы партии за два месяца были направлены на покупку одноразовых защитных костюмов для наших республиканских госпиталей. Также были выделены партийные средства на закупку планшетов для детей из многодетных семей, чтобы они могли эффективно заниматься дистанционным обучением», — сообщила Светлана Захарова.

Республиканское отделение «Единой России» не оставило без внимания и ежедневные вопросы, с которыми столкнулись медики в самый напряженный период пандемии. Речь идет о транспортных расходах медицинского автопарка.

«Мы обратились к нашим организациям и депутатам. Помогли не только с оборудованием, но и собрали средства на топливные карты для медучреждений, а также направили наши автомобили в одну из казанских поликлиник», — заметила Светлана Захарова.

В заключение она добавила, что в настоящее время активная волонтерская работа Татарстанского отделения «Единой России» продолжается, адаптируясь под новые потребности и задачи со стороны жителей и медиков республики.