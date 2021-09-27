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Ру Тат
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27 сентября 2021  10:04
Егор Никитин

С начала отопительного сезона казанцы оставили 16 тыс. заявок о подаче тепла в квартиры

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Жители татарстанской столицы оставили 16 тыс. обращений на тему старта отопительного сезона, из них 11 тыс. жалоб поступили через систему «Открытая Казань». Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Он добавил, что количество обращений через «Открытую Казань» значительно выросло по сравнению с прошлогодними показателями.  

«В приоритетном порядке исполняются заявки жителей об отсутствии тепла в квартирах. Все обращения принимаются управляющими компаниями, а также системой „Открытая Казань“, где заработал портал „Пуск тепла“, а также по горячей линии комитета ЖКХ и администраций районов. С момента пуска тепла всего поступило 16 тыс. обращений, из них более 11 тыс. — в системе „Открытая Казань“», — отметил Анисимов.

По его словам, осенью прошлого года через систему поступило около 9,5 тыс. обращений горожан. 

«Рост количества обращений мы связываем с популяризацией сервиса „Открытая Казань“. В текущем году к системе подключились еще 85 многоквартирных домов, в которых проживает более 33 тыс. жителей. Всего к системе подключены 47 управляющих организаций, обслуживающих 4 443 дома», — резюмировал спикер.

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