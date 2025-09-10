news_header_top
Происшествия 10 сентября 2025 17:32

С начала осени на дорогах Казани появились скрытые патрули ДПС

С начала сентября в Казани появились скрытые патрули ДПС. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Скрытый патрульный автомобиль без специальных полицейских схем и окраски оснащен видеорегистраторами и специальными техническими средствами, позволяющими передавать информацию дежурному оператору либо другим экипажам ДПС по всему городу.

При обнаружении нарушения водитель привлекается к административной ответственности сотрудниками Госавтоинспекции, непосредственно зафиксировавшими нарушение, либо другим нарядом ДПС.

По словам представителей ведомства, подобные патрули направлены на выявление серьезных нарушений ПДД, включая проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, агрессивное вождение, изменения конструкции транспортного средства, чрезмерную тонировку стекол и др.

