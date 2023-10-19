С начала октября на дорогах Казани автомобили сбили 18 детей

За 17 дней октября в Казани было зарегистрировано 47 наездов на пешеходов, в которых 48 человек получили травмы, в том числе 18 детей, сообщают в городской Госавтоинспекции.

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Согласно статистике ДТП наибольшее количество наездов на пешеходов приходится на осенние месяцы. Это связано с сокращением светлого времени суток, сезонным возрастанием интенсивности пешеходных и транспортных потоков, а также погодно-климатическими условиями. Для профилактики аварийности с пешеходами в период с 16 по 28 октября автоинспекторы Казани проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Основной целью которого является недопущение наездов на пешеходов.

В минувший вторник 21-летний водитель автомобиля «Лада» напротив дома №15 А по ул. Воровского сбил 67-летнего мужчину, который переходил дорогу в непредусмотренном месте. В результате пешехода увезли в больницу.

В ведомстве напомнили: за нарушение ПДД пешеходам грозит штраф в размере 500 рублей. В свою очередь водителям, которые не уступили дорогу пешеходам, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей, а при причинении тяжкого вреда здоровью – уголовная ответственность.

В ведомстве призывают всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.