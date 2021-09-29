С начала октября казанский троллейбус №2 вернется к движению по кольцевому маршруту

С 2 октября казанский троллейбус №2 вновь начнет курсировать по кольцевому маршруту. Возврат к прежней схеме движения начнется после завершения тестирования маршрута от площади Свободы до улицы Халитова в прямом и обратном направлении, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Старая схема курсирования троллейбуса — улица Академика Арбузова — парк Горького — станция метро «Площадь Тукая» — комбинат «Здоровье» — центральный стадион — улица Декабристов — ДК Химиков — ветеринарная академия. Его протяженность составляет более 19 километров. Каждый день по нему будут двигаться семь троллейбусов с интервалом в 9–10 минут. Время оборотного рейса составит 64 минуты.

Тестирование экспериментального маршрута, начавшееся 1 августа, вызвало как положительную, так и отрицательную реакцию горожан. Однако, по данным «Метроэлектротранса», нововведение не помогло повысить пассажиропоток и улучшить экономическую составляющую. Поэтому было решено вернуться к старой схеме.

Кроме того, с 1 августа в Казани на маршруте № 2 начала тестироваться бескондукторная система оплаты проезда.