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С начала ноября в Татарстане выросло количество пожаров
С начала ноября в Татарстане резко возросло количество пожаров.
Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказал заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, подполковник внутренней службы Айрат Садыков.
В 287 пожарах погибли 15 человек, а 14 жителей республики получили различные травмы. Количество погибших увеличилось на пять человек, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
«С начала месяца резко выросло количество пожаров в Татарстане», – рассказал Садыков.
Однако количество пожаров за весь год существенно сократилось. Если в этом году произошло 3820 возгораний, то в прошлом их количество составило – 4476.
За текущий год на пожарах погибло на 24 человека меньше, чем в прошлом.
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