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Происшествия 28 ноября 2024 13:20

С начала ноября в Татарстане выросло количество пожаров

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С начала ноября в Татарстане выросло количество пожаров
Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

С начала ноября в Татарстане резко возросло количество пожаров.

Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказал заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, подполковник внутренней службы Айрат Садыков.

В 287 пожарах погибли 15 человек, а 14 жителей республики получили различные травмы. Количество погибших увеличилось на пять человек, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«С начала месяца резко выросло количество пожаров в Татарстане», – рассказал Садыков.

Однако количество пожаров за весь год существенно сократилось. Если в этом году произошло 3820 возгораний, то в прошлом их количество составило – 4476.

За текущий год на пожарах погибло на 24 человека меньше, чем в прошлом.

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