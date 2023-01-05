С начала Нового года в Татарстане произошло 44 пожара, в которых погибли четыре человека

Всего с начала 2023 года в республике зарегистрированы 44 пожара, в которых погибли четыре человека, столько же пострадали и спасены 14 человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Среди основных причин пожаров: неосторожность при курении и обращении с огнем, неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил использования электрооборудования и транспортных средств. При этом самой частой причиной возгораний с последующей гибелью людей стала именно неосторожность при курении.

В связи с этим в ГУ МЧС России по РТ в очередной раз предупреждают: не злоупотребляйте со спиртным, никогда не курите в постели и, в принципе, в доме. Не оставляйте детей без присмотра, а лучше – научите их элементарным правилам пожарной безопасности и поведения при пожаре, чтобы они не прятались, а убегали из горящего помещения.

Никогда не пользуйтесь неисправными или самодельными электроприборами и не перегружайте электросеть. Также не оставляйте электробытовые приборы и газовое оборудование включенными без присмотра.