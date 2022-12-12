С начала нового года АУСН станет доступна для всех организаций и предпринимателей

С начала 2023 года все налогоплательщики — юридические лица при соблюдении определенных критериев отбора смогут перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин на пресс-конференции, посвященной новому налоговому режиму.

«Мы считаем своей миссией сделать так, чтобы нашим налогоплательщикам было просто и комфортно оплачивать свои налоги, чтобы они не тратили время на исчисление и уплату налогов. Новая система налогообложения — это тот режим, который соответствует планам. Это первая налоговая система в мире, которая полностью считает налоги с касс и банковских счетов за налогоплательщика», — сказал Сафиуллин.

Он отметил, что АУСН — это экспериментальный налоговый режим, который пока реализуется только в четырех регионах Российской Федерации: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Руководитель УФНС Татарстана также назвал критерии, необходимые для перехода на новую систему. В компании трудятся не более пяти человек, годовой доход не превышает 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей, зарплата выплачивается только в безналичной форме, расчетные счета открыты только в уполномоченных банках, у организации нет филиалов и обособленных подразделений, а доля участия других юридических лиц не превышает 25%.

Подача уведомления о переходе на новую систему налогообложения занимает буквально пять-десять минут и доступна круглосуточно.

«Чтобы перейти на новый налоговый режим в 2023 году, организации должны подать соответствующее уведомление в налоговый орган не позднее 31 декабря 2022 года, но так как это выходной день, то до 9 января 2023 года. При этом они должны соответствовать критериям отбора», — рассказал Сафиуллин.

Он добавил, что критерии будут корректироваться исходя из пожеланий и предложений налогоплательщиков, однако изменения могут появиться не раньше окончания следующего года.