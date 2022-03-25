С начала миссии Россия доставила более 8 тыс. тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину. Об этом передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«С начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8 тыс. тонн грузов», — сказали в пресс-службе.

24 февраля российский Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.