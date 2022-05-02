С начала марта Россия доставила на Украину более 17 тыс. тонн гуманитарного груза

С начала марта на Украину из России было доставлено более 17 тыс. тонн гуманитарного груза и проведено почти тысяча гуманитарных акций. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

«Начиная с 2 марта 2022 года РФ на Украину уже доставлены 17 285,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — доложил генерал-полковник.

По его словам, проведено 959 гуманитарных акций, из которых за последние сутки восемь — в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

«Мирному населению передано 159,7 тонны гуманитарной помощи», — рассказал Мизинцев.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее Минобороны страны сообщило, что самолеты ВКС России поразили 36 украинских военных объектов.