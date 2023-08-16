С начала лета в водоемах Татарстана утонули пять детей

С начала купального сезона в Татарстане зарегистрировано 58 происшествий на воде. В них погибли 49 человек, в том числе пять детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

«На прошлой неделе мы потеряли 8 человек, в том числе двоих подростков. Чаще всего люди гибнут на воде по нескольким причинам: при купании в необорудованных местах и от падения в воду. 39 человек, из которых 7 детей, погибли от купания в необорудованных местах, от падения в воду – 17 человек», – дополнил он.