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С начала лета у водоемов в РТ начнут работать 44 мобильные патрульные группы
С 1 июня на водных объектах в муниципальных образованиях начнут работу мобильные патрульные группы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.
«В задачи этих групп входит проведение бесед с населением, раздача памяток, установка при необходимости аншлагов и привлечение нарушителей к ответственности. В купальном сезоне прошлого года их силами на водоемах было создано 58 спасательных постов», – сказал он.
Он напомнил, что за купание в опасных, необорудованных спасательными постами местах предусмотрен административный штраф – от одной до полутора тысяч рублей.
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