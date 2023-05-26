С начала лета у водоемов в РТ начнут работать 44 мобильные патрульные группы

С 1 июня на водных объектах в муниципальных образованиях начнут работу мобильные патрульные группы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

«В задачи этих групп входит проведение бесед с населением, раздача памяток, установка при необходимости аншлагов и привлечение нарушителей к ответственности. В купальном сезоне прошлого года их силами на водоемах было создано 58 спасательных постов», – сказал он.

Он напомнил, что за купание в опасных, необорудованных спасательными постами местах предусмотрен административный штраф – от одной до полутора тысяч рублей.