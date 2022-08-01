С начала купального сезона в Татарстане утонули восемь детей

Главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов отметил, что обстановка на водоемах Татарстана крайне сложная: с начала года в республике на воде погибли уже 55 человек, а с начала купального сезона – 45 человек.

Основные причины трагедий – купание в необорудованных местах и купание в пьяном состоянии.

Неутешительной остается и ситуация с подобными инцидентами среди детей – с начала купального сезона на воде погибли восемь детей, семь из них купались без присмотра взрослых.

«Еще раз хочу обратить внимание родителей, внимание населения – купайтесь в оборудованных местах и соблюдайте простейшие меры безопасности. При купании с детьми – это постоянный контроль за ними. Если ребенок находится в воде, то и родитель должен находиться в воде на расстоянии вытянутой руки от ребенка. Купаться нужно в известных вам водоемах, где вы уже неоднократно купались. Лучше всего, если это будут пляжи или места, где дежурят спасатели», – добавил Юрий Венедиктов.