С начала купального сезона в Татарстане утонули 28 человек

За купальный сезон в текущем году в Татарстане утонули 28 человек. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«С начала года на водных объектах Татарстана погиб 41 человек, это на 19% меньше, чем за такой же период прошлого года. С начала купального сезона погибли 28 человек – в прошлом году за такой же период погибли 33 человека», – рассказала она.