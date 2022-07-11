С начала купального сезона в Казани проведено свыше 200 патрулирований пляжей

Наиболее эффективным средством предотвращения несчастных случаев на воде является регулярное патрулирование мест отдыха, в ходе которого специалисты напоминают о правилах безопасности при купании. С начала купального сезона в татарстанской столице прошло уже 210 таких инспекций. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

Он напомнил, что с 1 июня был открыт купальный сезон на пяти пляжах Казани: озере Комсомольское, «Локомотив», Нижнее Заречье, Большое Лебяжье, а также озеро Глубокое. Также заработали места отдыха горожан в парке Победы, возле озер Малое Лебяжье и Изумрудное. На этих площадках были проведены все необходимые подготовительные работы.

«Проведено водолазное обследование дна, лабораторное исследование воды и песка, косметический ремонт помещений спасательных постов и элементов пляжного оборудования», – отметил докладчик.

По словам Тимурханова, специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ не рекомендовали купаться на нескольких пляжах из-за низкого качества воды.

«По санитарно-химическим показателям на городских пляжах, а по микробиологическим показателям – на пляже озера Комсомольское. На всех пляжах и местах отдыха людей на водных объектах с 1 июня организована работа спасательных постов, они укомплектованы необходимым инвентарем. <…> Считаем самым эффективным методом снижения гибели людей на водных объектах города профилактическую работу по патрулированию мест купания, особенно в выходные и праздничные дни», – сообщил Фердинант Тимурханов.

Он добавил, что с начала купального сезона на казанских пляжах проведено 210 патрулирований. Их результатом стали 719 бесед с населением, а также распространение среди людей специальных памяток о безопасном купании.

«Эту работу мы продолжим», – резюмировал докладчик.