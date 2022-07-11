С начала купального сезона на казанских пляжах погибли 4 человека

С начала купального сезона 2022 года на пляжах татарстанской столицы зафиксировали 5 происшествий. Их результатом стала гибель 4 человек. При этом на официальных пляжах города ни одного смертельного случая не было, все трагедии произошли в необорудованных местах купания. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

«С начала купального сезона на пляжах Казани зарегистрировали 5 происшествий, в результате которых погибло 4 человека. Все случаи гибели людей произошли в местах неорганизованного купания. С начала купального сезона 2022 года на муниципальных пляжах не погибло ни одного человека», – подчеркнул он.

Специалист добавил, что из-за наступившей жары число купальщиков выросло в разы.

«В связи с этим призываем горожан выбирать для отдыха у воды лишь муниципальные пляжи, где должным образом организована работа спасателей и медслужб. Также призываем родителей усилить контроль за детьми возле водоемов», – заключил Фердинант Тимурханов.