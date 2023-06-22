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Происшествия 22 июня 2023 14:12

С начала июня российские военные уничтожили 246 украинских танков

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С 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца, сообщает РИА Новости.

«Мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил, и поручаем информацию от министерства обороны, Пограничной службы ФСБ, от департамента военной контрразведки ФСБ, от Росгвардии», – заявил Николай Петрушев на совещании с членами Совбеза РФ.

Отмечается, что с 4 по 21 июня уничтожены: 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили 595 единиц, в том числе БМП 152 единицы, западных 59, боевые бронированные машины 443 единицы.

#танки #совбез рф
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