С начала июня российские военные уничтожили 246 украинских танков

С 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца, сообщает РИА Новости.

«Мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил, и поручаем информацию от министерства обороны, Пограничной службы ФСБ, от департамента военной контрразведки ФСБ, от Росгвардии», – заявил Николай Петрушев на совещании с членами Совбеза РФ.

Отмечается, что с 4 по 21 июня уничтожены: 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили – 595 единиц, в том числе БМП – 152 единицы, западных – 59, боевые бронированные машины – 443 единицы.