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С начала года жители Татарстана ввезли из-за границы почти 4 тыс. автомобилей
С января по май текущего, 2024 года в Татарстан для личного пользования физические лица ввезли 3945 автомобилей. Столько было оформлено таможенных приходных ордеров (ТПО), сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Сумма уплаченных таможенных платежей и утилизационного сбора составила 1 млрд 85 млн 320 тыс. рублей, отметили в ведомстве.
При этом в основном татарстанцы ввозили южнокорейские и китайские авто: KIA, Hyundai, Geely, Exeed, Changan, LiXiang и Zeekr.
За аналогичный период прошлого, 2023 года Татарстанская таможня оформила 2565 ТПО на ввозимые автотранспортные средства (сумма уплаченных таможенных платежей составила 55 млн 241 тыс. рублей). Таким образом, год к году число ввезенных машин увеличилось более чем в полтора раза.
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