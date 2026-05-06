С начала года жители Татарстана сдали на утилизацию почти 60 тонн старой электроники

В Татарстане продолжается реализация программы «Школа утилизации: электроника», в рамках которой жители республики могут бесплатно сдать старую компьютерную и бытовую технику. С начала текущего, 2026 года 124 организации собрали 59,7 тонны старых гаджетов и устройств, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Только за отдельно взятый апрель жители Казани, Набережных Челнов, Сабинского, Тюлячинского и Пестречинского районов РТ отправили на утилизацию 18,5 тонны отходов.

Сдать электронику можно и в мае. В последнем весеннем месяце сбор будет производиться в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Набережных Челнах, а также в Кайбицком, Дрожжановском, Буинском, Апастовском и Сармановском районах республики.

В профильном ведомстве пояснили, что на утилизацию принимаются:

– компьютерная и офисная техника;

– бытовая техника (включая стиральные машины и холодильники);

– электроинструмент;

– электронная научная и медицинская техника;

– телефоны и персональные гаджеты;

– электронные и электрические игрушки;

– картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).

Чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку на официальном сайте программы (eko-fond.ru/electronics/), заполнив форму «Регистрация участника».

В прошлом, 2025 году благодаря активности татарстанцев в республике удалось собрать и вывезти 185 тонн старого электрического оборудования. Такого результата удалось добиться благодаря работе 314 организаций из 32 районов.

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется в Республике Татарстан начиная с 2022 года в рамках соглашения, подписанного между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования. Она дает жителям возможность экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику, а также способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».