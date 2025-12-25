news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 декабря 2025 11:52

С начала года жители Альметьевска потеряли более 845 млн рублей из-за мошенников

Читайте нас в
Телеграм

С начала года жители Альметьевска потеряли свыше 845 млн рублей, став жертвами телефонных и интернет‑мошенников. Об этом сообщили в администрации района.

По данным полиции, 480 млн рублей удалось вернуть, однако 366 млн рублей граждане потеряли безвозвратно. Всего зафиксировано 658 эпизодов дистанционных преступлений.

Мошенники продолжают использовать проверенные схемы: представляются сотрудниками банков, силовых структур или предлагают «выгодные» инвестиции и срочные сделки.

В администрации напоминают, что настоящие сотрудники банков и госструктур никогда не запрашивают данные карт и не просят переводить средства «для сохранности».

#Мошенничество #Альметьевск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

24 декабря 2025
Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

24 декабря 2025