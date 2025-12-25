С начала года жители Альметьевска потеряли более 845 млн рублей из-за мошенников
С начала года жители Альметьевска потеряли свыше 845 млн рублей, став жертвами телефонных и интернет‑мошенников. Об этом сообщили в администрации района.
По данным полиции, 480 млн рублей удалось вернуть, однако 366 млн рублей граждане потеряли безвозвратно. Всего зафиксировано 658 эпизодов дистанционных преступлений.
Мошенники продолжают использовать проверенные схемы: представляются сотрудниками банков, силовых структур или предлагают «выгодные» инвестиции и срочные сделки.
В администрации напоминают, что настоящие сотрудники банков и госструктур никогда не запрашивают данные карт и не просят переводить средства «для сохранности».